Santo Expedito terá 1ª missa no interior do santuário em 19 de abril

Há13 anos em construção, desde o dia 19 de janeiro de 2010, o Santuário de Santo Expedito, que promete se tornar um grande atrativo turístico não somente na região de Presidente Prudente, mas no oeste paulista, ainda está em obras. Conforme calcula o pároco responsável pelo santuário, Umberto Laércio Bastos de Souza, já foram investidos R$ 20 milhões e ainda serão necessários aproximadamente uns R$ 5 milhões.



“É uma obra muito grande, são 10 mil m² [metros quadrados] e tudo vai sendo feito aos poucos, por partes. Agora, por exemplo, estamos na fase de acabamento de pisos [tudo em granito], primeiro colocamos na Capela do Santíssimo, em seguida assentaremos no altar e no Presbitério, para celebrarmos a primeira missa no dia 19 de abril”, expõe o sacerdote, acrescentando que falta ainda toda a pintura interna e externa, a iluminação, como o padre explica, de ambiente sacro, som, etc. “Acredito que com a nossa primeira celebração no interior do santuário, os fiéis comecem a se animar, se motivarem mais”.



Desde 1998, a cidade de Santo Expedito conta com um fluxo instintivo de visitantes e devotos atraídos pela fé no santo das causas justas e urgentes. Porém, padre Umberto diz que houve um divisor de águas no antes e pós-pandemia em relação ao número de visitantes. “A data é flexível, então quando cai em dia da semana é feriado para nós e para as demais cidades não. Mas antes da pandemia, em anos em que caiu no domingo chegamos a receber 50 mil visitantes. Mas depois, pelo menos no último ano, as pessoas vieram bem menos, porque estão ainda bastante cautelosas. Então não dá para precisar ao certo”, salienta o religioso.

Município de interesse turístico

Como já dito em outras publicações neste jornal, o sacerdote salienta que o santuário poderá fortalecer a cidade de Santo Expedito no MIT (Município de Interesse Turístico) para a aquisição de verbas estaduais: uma vez que, pronto o local religioso, a cidade poderá se tornar uma estância turística.

“É o único santuário de Santo Expedito da região. Não será apenas a igreja, mas um local onde o romeiro passará o dia inteiro com a família. Então o santuário será importante porque a pessoa vai consumir na farmácia local, no restaurante, enfim, vai movimentar a economia”, menciona o padre.

Campanha do m²

Para dar continuidade nos trabalhos, desde o início várias campanhas vêm sendo promovidas para que os devotos contribuam com as obras do santuário. E no momento continua a todo vapor, conforme diz padre Umberto, a Campanha do Tijolinho ou do M² (Metro Quadrado). “A pessoa adquire um carnê com 12 parcelas de R$ 50. Ao adquirir o carnê, ela recebe um tijolinho para marcar a sua contribuição e tem o seu nome inscrito em azulejos que são afixados na gruta do santuário”, explica padre Umberto.

SERVIÇO



Para contribuir com a Campanha do Tijolinho ou do M², basta entrar em contato pelo telefone (18) 98152-0045. Para quem quiser fazer doações de outras formas, uma possibilidade é via PIX 44.859.254/0052-85 (CNPJ) ou ainda conta corrente: 500-2, agência 6729-6 – Banco do Brasil.