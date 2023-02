Turma IV da Residência Multiprofissional da UniFAI apresenta Trabalho de Conclusão

A turma 2021 do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Básica do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) apresentou nestas terça e quarta-feira, dias 7 e 8, o Trabalho de Conclusão de Residência (TCR). As defesas ocorreram nas salas 3, 4 e 5 do bloco 3 do Câmpus II.

A atuação dos residentes se dá na saúde coletiva e atenção básica, nas áreas de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. “Todas as produções científicas dos residentes apresentadas para as bancas de TCR foram oriundas de programas e atendimentos produzidos no âmbito da Atenção Básica em Saúde de Adamantina. Estas informações serão úteis para o diagnóstico situacional e promoção de ações de saúde em nosso município”, afirma o Prof. Dr. Paulo Roberto Rocha Junior, coordenador geral de Pesquisa da UniFAI.

Os formados da Turma IV, agora especialistas, foram Acácio Pascoal de Brito Neto e Maria Helena da Costa na categoria de Fisioterapia; na Nutrição, Bruno Luís Nascimento dos Santos e Heloisa Mastellini Tesser; e na Enfermagem foram Cássia Soares Cabral e Jéssica Moreira Fernandes.

A Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Básica, vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UniFAI, é ofertada em período integral com duração de 24 meses.