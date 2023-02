Adolescente é ferido com quatro golpes de faca em briga na saída de escola

Hoje (9), por volta das 14h35, a Polícia Militar em Panorama foi acionada via 190 para briga generalizada em uma escola estadual, onde segundo consta, dois adolescentes foram feridos a golpes de faca.

Segundo declarações, a vítima de 17 anos vinha ameaçando o autor (16 anos) e esse contou para seu irmão sobre as ameaças e o chamou para aguardá-lo na saída da escola e o irmão por sua vez chamou um amigo.





Na saída ocorreu o desentendimento entre as partes, vindo a vítima a receber quatro golpes de faca nas costas, desferidos a princípio pelo autor e o autor foi atingido com um golpe na altura do pescoço, desferido pela vítima que também estava armado com faca segundo testemunhas no local.

Uma adolescente de 14 anos de idade também teria ficado ferida com um golpe que lhe atingiu o braço.

A vítima mais grave, que sofreu quatro golpes de faca, foi socorrida ao Pronto Atendimento Municipal de Panorama e transferida para Presidente Prudente. A Polícia Civil juntamente com o Conselho Tutelar vai apurar o caso.