Condenado por estupro em Campinas, homem é preso pela Polícia Militar de Junqueirópolis

Um homem de 52 anos de idade foi preso pela Polícia Militar de Junqueirópolis na última terça-feira (7), por volta das 11h20.



A prisão ocorreu no Jardim Paulista, durante patrulhamento da Polícia Militar.



O homem estava sentado na calçada em atitude suspeita e ao ser abordado, em consulta ao sistema policial, ficou constatado um mandado de prisão pelo crime de estupro ocorrido em Campinas, no qual o mesmo havia sido condenado a sete anos e seis meses de detenção.



Ele foi apresentado no plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça.