Duas pessoas feridas em acidente

Um acidente de trânsito ocorrido na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), que liga os municípios de Bastos e Iacri, resultou em ferimentos, inicialmente considerados de natureza leve, em duas mulheres que ocupavam um veículo Gol. O capotamento aconteceu por volta das 08h08 da manhã desta quinta-feira, dia 9.

Segundo informações apuradas na Polícia Rodoviária de Tupã, equipe do cabo Lopes e cabo Portela, com apoio soldado Reinof da Polícia Militar de Iacri, o veículo Gol, placas de Pato Branco (PR), trafegava pela rodovia no sentido Iacri a Bastos e no quilômetro 99 mais 700 metros, por motivos a serem apurados, capotou.



Ainda segundo a corporação, a condutora e passageiro com ferimentos leves foram conduzidas para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal de Bastos.