IRAPURU: Concluída mais uma fase de pavimentação asfáltica em ruas da cidade

A Prefeitura Municipal de Irapuru informou que nesta semana foi concluída mais uma importante obra no município.

Desta vez executaram a pavimentação asfáltica em trechos das ruas Gonçalves Dias e Duque de Caxias.

A referida obra era aguardada há muito tempo pelos moradores dessas duas vias e agora foi atendido pela administração municipal.

A obra faz parte do programa “Nossa Rua” do Governo Estadual e foi realizada pela Prefeitura Municipal, que contratou uma empresa especializada para a execução do serviço.

O convênio entre a Prefeitura Municipal de Irapuru e o Governo do Estado foi assinado no ano passado e garantiu o investimento no valor de R$ 378.746,65 para a execução da obra.

A administração municipal de Irapuru segue trabalhando para atender outras ruas que demandam recape e pavimentação asfáltica e informou que em breve mais vias serão atendidas.