PARAPUÃ: Prefeitura entrega trator e implementos para a Associação dos Produtores Rurais

Na tarde do dia 30 de janeiro, o prefeito de Parapuã Gilmar Martin Martins, acompanhado pelo vice-prefeito Milton Mitio, presidente da Câmara de Parapuã vereador Antonio do Amaral, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Parapuã Juliano de Paula, presidente da Associação dos Produtores Rurais de Parapuã Joel Feitoza de Andrade, além de membros da diretoria e funcionários, participaram da entrega de um trator 0 km e nove implementos.

A Prefeitura de Parapuã recebeu dois tratores e efetuou a entrega de um trator e oito implementos para Associação dos Produtores Rurais de Parapuã.

O trator e implementos foram entregues através de cessão de uso nos termos do convênio administrativo autorizado pela lei municipal nº 2258/05.

Um trator com kit de cinco implementos foi conquistado por intermédio do deputado Itamar Borges que está sendo utilizado pela municipalidade. Já os cinco implementos deste kit foram entregues a associação; o trator com três implementos, foi conquistado através do deputado estadual Ricardo Madalena, que enviou ao município e assim pode fazer esta cessão de uso.

O vice-prefeito Milton Mitio, destacou ainda que a Prefeitura está investindo cerca de R$ 15 mil para adequar a balança do Armazém Comunitário, e assim funcionar de forma híbrida, ou seja, pesagem de forma manual e digital, auxiliando aos usuários nas pesagens.