Prefeitura anuncia “Carnaval na Praça” em Flórida Paulista

A Prefeitura de Flórida Paulista anunciou nesta quinta-feira (9), o evento “Carnaval na Praça”.



De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, o evento será realizado no dia 20 de fevereiro, véspera de feriado na Praça Gerson Ferracini.



O Carnaval na Praça terá início às 21h com marchinhas, Banda Turma do Funil e DJ.



A praça receberá toda a estrutura necessária para a realização do carnaval e a expectativa é de que as famílias e a juventude floridense possa aproveitar o evento sem sair da cidade, além de fomentar as vendas no comércio que atua no período noturno, à exemplo das lanchonetes, sorveterias e bares das imediações.



O evento é uma realização da Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.