SALMOURÃO: Município vai sediar neste final de semana a 1ª etapa da Copa Peixe Bike Shop

O município de Salmourão e também toda a região se preparam para sediar a 1ª Copa Peixe Bike Shop que vai movimentar atletas do ciclismo, no período entre 12 de fevereiro e 15 de outubro.

O evento está sendo organizado pela equipe Peixe Bike Shop, e vai contar com quatro etapas distintas passando por Salmourão, Sagres, Inúbia Paulista e Osvaldo Cruz, onde será a grande final das competições.

A organização do evento ciclístico conta com apoio da Prefeitura de Salmourão, através da Secretaria Municipal de Esportes.

O Secretário de Esportes Everton Macedo, explica que para moradores de Salmourão as inscrições serão realizadas de forma gratuita, com o objetivo de arrecadar alimentos que serão destinados para fins assistenciais. Os participantes devem levar 1kg de alimento não perecível.

O evento tem início no próximo dia 12 de fevereiro com a etapa de Salmourão.

A segunda etapa será em Sagres no dia 7 de maio, e a terceira em Inúbia Paulista no dia 03 de setembro, sendo a grande final realizada em Osvaldo Cruz no dia 15 de outubro. O atleta que participar regularmente das quatro etapas vai concorrer a uma bike da Sense, que é fabricante de bicicletas e peças, parceira da Peixe Bike Shop.

Um detalhe importante a ser lembrado sobre o evento é que todos podem participar, acima de 9 anos, sem limite de idade, sendo que a copa vai contar com troféu para o participante mais novo e para o mais idoso no evento.

A 1º Copa Peixe Bike Shop já está com inscrições abertas, são 250 vagas no masculino e feminino. Para maiores informações e esclarecimentos, os interessados podem estar procurando a Secretaria de Esportes e falar com o Secretário Éverton, ou através do telefone (18) 97400-8309. (Fonte: Secretaria Municipal de Esportes / FM Metrópole)