FLÓRIDA: Homem de 28 anos é preso pela Polícia Militar com drogas e contabilidade do tráfico

Um homem de 28 anos de idade foi preso pela Polícia Militar de Flórida Paulista na manhã desta sexta-feira (10).

Nossa reportagem esteve na Delegacia de Polícia a acompanhou parte da apresentação da ocorrência.

Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional junto às autoridades, ele foi abordado pelos militares e em seu poder haviam dois sachês de cocaína e certa quantia em dinheiro.



Já nas buscas em sua residência, dentro do guarda-roupas, os policiais localizaram mais cocaína e materiais para o preparo de entorpecentes que posteriormente seriam vendidos, já que anotações apreendidas junto com a droga constam nomes de compradores e valores, em uma espécie de “contabilidade do tráfico”.

A ocorrência segue sendo apresentada na Delegacia de Polícia de Flórida Paulista.

Mais informações sobre a ocorrência nas próximas horas.