Santo Dourado recebe visita de veterinário do Estado que aprova projeto de ampliação

Na última segunda-feira (6), a Alimentos Santo Dourado de Flórida Paulista recebeu a visita técnica do médico veterinário da Secretaria do Estado de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Dr. Evandro Belucci.

Na oportunidade, ele esteve conhecendo e aprovando o projeto de ampliação e implantação de uma nova atividade no mesmo segmento, o de ovos.





A planta e dados técnicos foram apresentados ao Dr. Evandro Belucci que elogiou a iniciativa e confirmou informações importantes que vão fazer parte do projeto inicial que deve ser protocolado para aprovação dos órgãos competentes, o que indica que a empresa Santo Dourado está no caminho certo.



Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o empresário Guilherme Angeloni destacou que este é mais um passo importante dado com o intuito de iniciar os investimentos, o que garantirá a geração de mais postos de empregos diretos e indiretos e ainda fomentará o movimento do comércio de Flórida Paulista nos segmentos de combustíveis, alimentação, serviços e outros.