Filha é presa após descumprir medida protetiva e se aproximar da mãe

A envolvida foi socorrida pela ambulância até o pronto-socorro do município, que constatou a lesão no punho esquerdo com rompimento de tendão e artéria. Ela aguarda ainda transferência para o Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente (SP), ficando sob escolta policial.

A vítima não sofreu ferimentos e registrou Boletim de Ocorrência por descumprimento de medida protetiva.