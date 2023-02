Homem é preso após furtar fogão para comprar drogas

Em diligência por ruas do bairro Jardim Brasilândia, ao ingressar na Rua Érico Veríssimo, a equipe se deparou com o suspeito carregando um fogão com o auxílio de outra pessoa.



Ao ser abordado pelos policiais, o homem confessou ter furtado o objeto e afirmou ter praticado o crime sozinho, sem a participação do rapaz que o ajudava no transporte do item. O indivíduo ainda informou que pretendia vender o fogão para conseguir dinheiro e comprar drogas.