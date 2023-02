Acidente envolvendo grupo com motos de alta cilindrada mata 1 e deixa 2 feridos

O que era para ser um passeio em grupo como motos de alta cilindrada terminou em tragédia na Rodovia Santos Dumont (SP-075), no limite entre Salto e Indaiatuba, na manhã deste domingo, 12.

Cerca de 20 motociclistas aceleravam pela rodovia quando um deles olhou pelo retrovisor. Quando voltou a atenção para pista, atingiu a moto da frente, caiu e foi arremessado a uma distância de pelo menos 140 metros. O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto era atendido pelo socorro. Uma mulher que estava na garupa foi socorrida para o Hospital Mont Serrat, em Salto, em estado grave.

Já o condutor da moto que foi atingida foi socorrido apenas com ferimentos leves.

O acidente aconteceu por volta das 8h, na altura do Km 45, no sentido Itu da Rodovia. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima fatal se chamava David, mas idade e sobrenome não foram divulgados.

As motocicletas envolvidas são um Kawasaki/Ninja ZX-6R e uma Suzuki GSX R1000, ambas com capacidade de atingir velocidades que ecvedem os 250 km/h.

A polícia ainda não tem informações sobre a velocidade que o grupo estava no momento do acidente. A Perícia esteve no local para colher informações. Por fim, as motocicletas foram liberadas aos familiares.