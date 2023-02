Adolescente é detido após atentado terrorista com bomba caseira em escola em Monte Mor; ele usava uma suástica

Um atentado terrorista com bomba caseira em uma escola de Monte Mor (SP) mobilizou as polícias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (13). Um adolescente de 17 anos, que também portava uma machadinha e tinha uma suástica – símbolo nazista – no braço, foi detido. Houve duas explosões, mas ninguém se feriu.