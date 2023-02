DRACENA: No fim de semana, chuvas atingem 140 milimetros

Em Dracena, da última sexta-feira até ontem, 12, choveu 140 milímetros. O solo já estava bastante úmido e agora com essas últimas chuvas ficou ainda mais encharcado, dificultando o trabalho das Secretarias de Limpeza Pública e Meio Ambiente; Agronegócio e Infraestrutura.

Além das chuvas estarem causando transtornos a moradores e produtores na zona rural, certos pontos da cidade, também estão enfrentando uma situação bastante difícil em decorrência da grande quantidade de chuva que vem ocorrendo neste início de ano.

A secretária do Agronegócio Márcia Roberta de Freitas informa que há pontos na zona rural, que as máquinas do município estão indo fazer atendimentos, porém não conseguem efetuar o serviço, devido o local estar totalmente alagado. “Estamos fazendo possível para sanar os problemas, porém esbarrando nas dificuldades impostas pela natureza”, disse a secretária.

Nos pontos onde está sendo possível efetivar o serviço, o município está atuando e nesses outros, ocorre monitoramento, para que assim que o tempo fique mais estabilizado, o trabalho possa ocorrer e, assim atender as necessidades dos cidadãos.

O secretário de Infraestrutura Serginho Baravelli informou que na região da Av. Vitória, no Bairro Metrópole, local crítico que sempre que há chuvas intensas, a situação fica complicada quando chove muito, máquinas trabalham por lá, porém é um serviço paliativo.

“Estourou uma curva de nível naquele setor da cidade (Palmeiras), já estamos refazendo, estamos bombeando águas das represas feitas por lá, que estão cheias até a boca, vamos limpar as ruas, mas com este tempo chuvoso não é possível resolver a situação de maneira definitiva”, explicou Serginho.

A Defesa Civil do município também está atuando nas ações junto as secretarias.