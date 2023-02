Duas visitantes são flagradas com droga sintética na Penitenciária de Flórida Paulista

Domingo (12), por volta das 09h, durante procedimento de revista corporal através do aparelho de scanner, foi visualizada imagem suspeita no corpo de uma visitante. Tratava-se de um invólucro escondido no top e que foi entregue voluntariamente pela mulher às policiais penais da unidade. Dentro da embalagem havia três folhas de material sintético com cheiro forte, aparentando ser o entorpecente conhecido como M4.

Na mesma data, por volta das 09h30, outra visitante foi flagrada durante mesmo procedimento de revista corporal. A mulher também trazia escondido em seu top um invólucro que continha oito folhas com material sintético, aparentando ser o entorpecente M4.

Diante das ocorrências, ambas foram conduzidas ao plantão policial juntamente com os materiais apreendidos.

Os sentenciados foram conduzidos cautelarmente ao Pavilhão Disciplinar, de onde responderão a procedimento apuratório para levantamento de possível cumplicidade.