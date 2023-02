Enfermagem da UniFAI realiza cursos de Extensão nesta semana

A fim de fornecer apoio e solidificar a formação profissional do corpo discente, o curso de Enfermagem do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) realiza nesta semana os cursos de Extensão em Instrumentação Cirúrgica III, dias 14 e 15, e Atualização em Procedimentos de Enfermagem V, de 13 a 16 de fevereiro. Os cursos serão ministrados no Laboratório de Habilidades, no bloco V do Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1000).

O convite à participação foi estendido à comunidade acadêmica de Medicina, aos colaboradores da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina e aos alunos do ensino profissionalizante da ETEC Eudécio Luiz Vicente.

“Os cursos de extensão ‘Intensivão V’ e ‘Instrumentação cirúrgica III’ visam atualizar e complementar a formação acadêmica. O desenvolvimento dessas atividades é uma iniciativa do corpo docente de enfermeiros e orientadores de estágio do curso, atendendo os princípios do tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão”, afirma a coordenadora do curso de Enfermagem, Prof.ª Ma. Dezolina Franciele Cardin Cordioli.

Programação

Com carga horária de oito horas, o curso de Instrumentação Cirúrgica III será ministrado nos dias 14 e 15 aos estudantes do 7º termo, das 19h30 às 22h50, pela Prof.ª Esp. Liliana Cristina Tino Parisoto, com orientação da enfermeira Nielen Cupelli. Para os profissionais da Santa Casa de Adamantina foram ofertadas 15 vagas.

Já o curso de Atualização em Procedimentos de Enfermagem V – Intensivão, ocorrerá de 13 a 16 de fevereiro, das 19h30 às 22h50, para os estudantes do 3º, 5º e 7º termos, estudantes de Medicina, curso técnico profissionalizante e colaboradores da Santa Casa.

Com carga horária de 20 horas, os conteúdos passarão por oxigenoterapia, sondagem enteral, curativos, cateterismo vesical feminino e masculino e sinais vitais. As orientadoras são Simone Maciel Olgado e Nielen Cupelli e os docentes Prof.ª Rita de Cássia da Silva Bispo, Prof.ª Rosemary Mantovani, Prof.ª Marília Sornas Franco Egéa, Prof.ª Liliana Parisoto, Prof. Valdecir Guimarães e Prof.ª Dezolina Franciele Cardin Cordioli.

O planejamento e a organização de ambos os cursos de extensão são da coordenadora, Prof.ª Ma. Dezolina Franciele Cardin Cordioli, da responsável técnica Prof.ª Dra. Marisa Furtado Mozini Cardim, e da técnica de laboratório, enfermeira Elisa Jorge F. Basilio.