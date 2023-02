FLORA RICA: Deputado Mauro Bragato anuncia destinação de ônibus escolar

O deputado estadual Mauro Bragato informou que atendendo sua solicitação, o Governo do Estado estará liberando ônibus escolares para municípios da região.

Entre as cidades que serão beneficiadas está Flora Rica, sendo que o deputado Mauro Bragato confirmou ao prefeito Fabio Luiz Florentino de Faria a importante conquista.

O ônibus escolar deve ser liberado brevemente pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Educação.

“É uma enorme satisfação colaborar com a educação dos municípios, já que estes novos e modernos veículos irão servir para melhorar a qualidade do transporte escolar dos alunos, além de garantir transporte gratuito e diminuir a evasão escolar”, informou o deputado.

No mês de janeiro o prefeito Fabio esteve com o deputado Mauro Bragato em seu escritório político em Presidente Prudente onde solicitou apoio para as demandas de Flora Rica junto ao Governo do Estado.

“A parceria com o deputado Mauro Bragato já começa desta forma a garantir benefícios para a população de Flora Rica”, ressaltou o prefeito Fábio.