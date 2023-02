FLÓRIDA: Três jogos na abertura do Campeonato de Futebol Médio

Foi realizado na manhã de ontem (12), a abertura do 3ª Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista. Três jogos movimentaram a primeiro rodada que contou com 16 gols marcados.

Na abertura da rodada, a equipe do JapaCar/Bar do Catenga venceu por 5 x 2 os Amigos do Santin. Já no segundo jogo do dia, Indaiá/Primeira Veículos venceu por 3 x 2 o Clube dos Caminhoneiros. Fechando a primeira rodada, os Galáticos derrotou por 3 x 1 a equipe do Batista F.C.

De acordo com o regulamento da competição, quatro equipes de cada chave se classificam para as quartas de finais. No confronto de cada grupo 1º lugar x 4º lugar e 2º lugar x 3º lugar. As vencedoras se garantem para as semifinais. A final está programada para acontecer em 15 de maio.

CHAVE A

Barbearia Império do Corte F.C.

Supermercado Ikeda

Juvenas F.C.

D’Tudo

Magrão Ferro Velho/ Eletro Lis

CHAVE B

JapaCar/Bar do Catenga

Amigos do Santin

Batista F.C.

Galáticos

Indaiá/Primeira Veículos

Clube dos Caminhoneiros

SEGUNDA RODADA

No próximo domingo (19), três jogos movimentarão a segunda rodada do campeonato.

8h – Barbearia Império do Corte x Supermercados Ikeda

9h – Amigos do Santin x Batista F.C.

10h – Juvenas F.C. x DTudo

O 3ª Campeonato de Futebol Médio é promovido pela Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.