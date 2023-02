JUNQUEIRÓPOLIS: Defesa Civil alerta sobre tráfego nas estradas rurais

Devido às fortes chuvas que atingiu Junqueirópolis, provocando vários danos em pontes e estradas do município, a Defesa Civil pede atenção redobrada aos condutores de veículos durante o tráfego pelas estradas rurais, a fim de evitar acidentes e prejuízos financeiros.

A recomendação é que motoristas e motociclistas conduzam os seus veículos em baixa velocidade e que evitem dirigir caso as chuvas voltem a cair com grande intensidade. Outra orientação é a de que evitem passar em trechos alagados, inclusive em pontes que estejam submersas. A atenção deve ser maior ainda durante a noite.

Entretanto, visando a liberação do tráfego nos pontos críticos o mais breve possível, uma equipe de força tarefa do Setor de Obras está trabalhando afinco, inclusive durante a noite, para reparar os danos. Nos locais há placas de sinalização indicando a interdição.

Foram registrados estragos provocados pela forte chuva deste domingo, 12/2, na estrada do Bairro União, no trecho entre a lagoa de tratamento, próximo ao antigo Matadouro, e as propriedades dos irmãos Zezinho e Ivo Reis.

A Defesa Civil continua monitorando outros pontos críticos.