364 kg de droga são apreendidos em caminhão

Na data de (13), o setor de investigação da 2º Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, DEIC Deinter 8, Presidente Prudente, em ação conjunta com a Polícia Militar Rodoviária apreendeu um caminhão que transportava em um fundo falso sob o assoalho e longarina, 353 tijolos de maconha.

A ação policial decorre de investigações com relação a veículos de carga na região de divisa entre Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Após tratamento das informações, uma equipe de Policiais Civis da Unidade estava posicionada na região de divisa, contudo, o condutor do caminhão alterou sua rota, adentrando ao Estado de São Paulo na região de Sud Minucci e, com o apoio da Polícia Militar Rodoviária foi possível a abordagem na Rodovia Washington Luiz, Município de Mirassol.

O condutor do caminhão desobedeceu a ordem legal de parada e, em velocidade incompatível com a via, efetuou manobra brusca para acessar alça de retorno, acabando por colidir o próprio cavalo com semirreboque.

Na vistoria realizada, constatou-se que o caminhão não continha nenhuma carga lícita para macular o tráfico ilegal de drogas, mas, tão somente, um compartimento falso sob o assoalho e longarina contendo em seu interior 353 tijolos de maconha.