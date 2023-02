ADAMANTINA: Prefeitura declara situação de emergência na saúde pública municipal

A Prefeitura de Adamantina declara situação de emergência na saúde pública municipal e determina atividades preventivas contra o vírus da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus.

A medida foi tomada levando em consideração que a dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos que nos últimos anos se espalhou rapidamente por todas as regiões da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O vírus da dengue é transmitido por mosquitos fêmea, principalmente da espécie Aedes Aegypti e Existem quatro distintos, porém intimamente relacionados, sorotipos do vírus que causa a dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) e que no momento o sorotipo DENV-1 é o que está circulando no município.

Até o momento, o município tem 371 casos confirmados da doença e dois óbitos em investigação.

Por força do Decreto 6.672 de 14 de fevereiro de 2023 fica o Poder Executivo autorizado a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças e do mosquito transmissor, nos termos da Lei Federal nº 8.080/90 e da Lei Municipal nº 3.870/19. O decreto entra em vigor hoje (14).

“Todos precisam colaborar no combate à dengue! Mantenha seu quintal longe dos criadouros e em caso de sintomas procure sua unidade de saúde de referência”, pede a secretária de saúde, Franciele Anselmo.