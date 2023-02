Cerca de 150 pessoas participam de aula magna do curso de Agronomia da UniFAI

O curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) promoveu na última quinta-feira, 9, uma aula magna no auditório Miguel Reale, com início às 19h30, para integrar os novos ingressantes da graduação.

Cerca de 150 pessoas, entre estudantes, docentes e membros da comunidade participaram do evento, que obteve apoio da Associação Atlética Acadêmica de Agronomia (AAAAU). Houve ainda sorteio de brindes aos participantes.

“Foi o segundo ano de realização deste evento, que se trata de uma aula inaugural do curso, quando uma personalidade com representatividade em sua área de atuação é convidada para enviar uma mensagem aos alunos ingressantes”, afirma o coordenador do curso, Prof. Dr. José Carlos Cavichioli.

Convidado da noite, o pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), doutor em Ciências Ambientais pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), Afonso Peche Filho ministrou a palestra com a temática “Engenharia de Sistemas de Produção”.

“A escolha do tema se deu em razão da importância do assunto na área agronômica, comprometendo muitas vezes um sistema de produção. Este tipo de evento é muito relevante, pois além de integrar os alunos ingressantes com os veteranos do curso, serve também para mostrar os diversos segmentos em que o engenheiro agrônomo pode atuar”, avalia Cavichioli.

Dr. Afonso é pesquisador científico nível VI do IAC, engenheiro agrônomo, formado pela Escola Superior de Agronomia de Paraguaçu Paulista (ESAPP), mestre em Engenharia de Água e Solo pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e é professor convidado na Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’ da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP) no curso de Especialização em Manejo de Solos.

Palestra

Em sua apresentação, o pesquisador abordou temas como ambientes tropicais, “origem da nossa agricultura e dos agricultores”, e a ‘imaturidade na produção agrícola’.

“Com relação aos sistemas de produção agrícola, Afonso falou dos ‘Elementos de um sistema de produção agrícola’, das pessoas e dos processos envolvidos neste sistema. O palestrante deu bastante ênfase aos ‘fatores de qualificação da produção agropecuária’, importantes para o sucesso em qualquer sistema de produção agrícola”, completa.

Afonso encerrou a apresentação falando de sua experiência profissional e encorajando os ingressantes do curso a não desistirem de seus objetivos em função de dificuldades ou frustrações que provavelmente deverão ocorrer na jornada, tanto acadêmica como profissional.

Conforme aponta Cavichioli, a escolha do palestrante ocorreu devido ao renome do pesquisador, à didática e à forma dinâmica de se comunicar com o público. “A interação com os alunos na sua apresentação foi perfeita, conseguindo atingir os objetivos da apresentação”, finaliza.