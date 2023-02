FLÓRIDA: Morre aos 85 anos de idade o ex-vereador e professor Neuriberto Carlos Viviani

Morreu aos 85 anos de idade, nesta segunda-feira (13), o ex-vereador e professor de Flórida Paulista, Neuriberto Carlos Viviani.

Ele estava bastante debilitado em decorrência de problemas de saúde que estavam sendo tratados, mas infelizmente não resistiu e acabou falecendo em Curitiba, no Paraná.

Casado com a professora Augusta, Neuriberto ocupou os cargos municipais de diretor de escola, professor e foi também secretário de administração na gestão do saudoso prefeito Leonel Butarelo.

Exerceu o mandato de vereador na 7ª legislatura da Câmara Municipal de Flórida Paulista, entre os anos de 1973 a 1976, sendo eleito presidente da Casa de Leis para o biênio 73/74.



DESPEDIDA

De acordo com a Funerária Terra Santa, a despedida está sendo realizada no Velório Municipal e o sepultamento será amanhã (15), às 10h no Cemitério de Flórida Paulista.



Aos familiares e amigos, os votos de pesar do Grupo Folha Regional (Jornal TV e Sites).