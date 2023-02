FLÓRIDA: Vice-prefeito participa de encontro com secretário estadual de Saúde

O secretário de Saúde do Governo do Estado, Eleuses Paiva, esteve na manhã de sába-do em Presidente Prudente, para um Encontro Regional de Saúde.

O evento ocorreu no Centro Cultural Matarazzo onde estiveram presentes lideranças governamentais municipais de toda da Amnap e Unipontal, como prefeitos e vices, vereadores, secretários de Saúde, entre outros. Também estiveram os deputados Mauro Bragato e Ricardo Madalena.

Participou do encontro o vice-prefeito de Flórida Paulista, Sidnei Gazola, que esteve representando a administração municipal.

Eleuses Paiva, que assumiu o cargo em janeiro juntamente com o novo governador paulista Tarcísio Gomes de Freitas, cumpriu sua primeira agenda oficial no Oeste Paulista como secretário e na oportunidade explanou os planos para setor de Saúde no Estado.

Entre suas falas, afirmou que pretende mudar a gestão da fila da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross). Ele também revelou a intenção de criar microrregiões de saúde e definir as vocações de cada hospital, inclusive, os de menor porte. Isso, segundo o Estado, deve permitir uma melhor redistribuição de vagas e ampliação do atendimento, usando a estrutura já existente.

O vice-prefeito Nei Gazola afirmou que foi importante o encontro com o secretário estadual, pois deu informações e planos do Governo do Estado na área de Saúde dando perspectivas positivas para os municípios no sentido de melhorar o atendimento à população.