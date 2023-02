Força Tática prende uma pessoa e apreende sete tijolos de maconha em Flórida Paulista

Droga seria entregue no Indaiá do Aguapeí

Uma importante ação da Força Tática, desencadeada por volta das 20h20 desta terça-feira (14), no km 5 da Vicinal Durval Luiz Poiani em Flórida Paulista, resultou na prisão de um indivíduo de 20 anos por tráfico de entorpecentes e apreensão de sete tijolos de maconha.

A reportagem do jornal e site Folha Regional acompanhou a ocorrência e de acordo com informações colhidas pelo Plantão Policial, a equipe se deparou com o veículo VW Parati na vicinal que liga Flórida Paulista ao Distrito de Indaiá do Aguapeí, conduzido pelo homem de 20 anos.



Ao notar a aproximação da viatura, ele teria passado a demonstrar nervosismo e em seguida aumentou a velocidade do veículo empreendendo fuga, mas acabou abordado com a chegada das demais equipes policiais.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a droga estava escondida no interior do veículo e após pesada, foi constatado que os sete tijolos de maconha pesavam 5 kg.

Na versão do preso para a Polícia, foi informado que as drogas seriam entregues para um desconhecido no Indaiá do Aguapeí.

Ele foi conduzido para o Plantão Policial de Adamantina onde permaneceu detido à disposição da Justiça.