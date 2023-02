Condenado por não pagar pensão, homem é preso pela Polícia Militar em Flórida Paulista

Um homem condenado pela Justiça por não pagar pensão, foi preso na manhã de ontem (14) pela Polícia Militar de Flórida Paulista.

Segundo informou a PM, a captura do condenado ocorreu por volta das 9h58, na Avenida Wilson Fróio, antiga Independência, na Vila Monteiro.



Os policiais em serviço realizavam patrulhamento pela via, quando se depararam com o homem que possuía o mandado de prisão expedido pela Justiça, o que foi confirmado na consulta via sistema do Centro de Operações da Polícia Militar.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, onde após tomar conhecimento, o delegado de polícia o manteve detido à disposição da Justiça.