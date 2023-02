Ex-aluno da UniFAI lança segundo livro de ficção nesta quinta, 16

E se você assistisse ao assassinato do amor da sua vida? E se o assassino passasse a te perseguir? E se novos amores surgissem em meio a esse turbilhão?

São com essas perguntas que Alessandro Ferreira da Costa inicia as páginas de seu segundo livro, “Deus Por Testemunha – Eu Me Vingarei”.

Diretor administrativo do Jornal Cidade Aberta (JCA), de Osvaldo Cruz, desde 2008, e ex-aluno do curso de Licenciatura em Matemática do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), Alessandro, que também é professor, se aventura pela segunda vez no universo da ficção, lançando seu livro nesta quinta-feira, 17 de fevereiro.

Sua obra, “Deus Por Testemunha – Eu Me Vingarei”, narra a vida de Salomão Paturiet, um jovem órfão, herdeiro desconhecido de um milionário francês. Acusado de 12 assassinatos que não cometeu, Salomão luta para provar sua inocência. Mas, dessa vez, ele não está mais sozinho. Porém, novos aliados trazem consigo novos inimigos. E, se encarar o Chacal, um assassino frio e calculista, já não era fácil, seus novos oponentes dificultarão ainda mais seus planos de vingança.

Na luta para sobreviver e se vingar das acusações de crimes os quais não cometeu, Salomão segue sua jornada encarando as injustiças dos dois lados da moeda: de facções criminosas e de policiais que, em tese, deveriam estar do lado da lei, mas que, no caminho, acabaram se rendendo ao abuso de poder ou se corrompendo à vida fácil ofertada pelo mundo do tráfico.

Questionado sobre a expectativa para o lançamento do livro, Alessandro admite sentir um misto de nervosismo e ansiedade, mas se mostra otimista com o seu trabalho. “Meu único desejo é o mesmo do lançamento da primeira obra: que quem leia esse livro ache-o interessante e goste a tal ponto de poder indicá-lo a alguém. Espero que todo o enredo desperte a curiosidade do leitor de modo que prenda sua atenção e o faça sempre se interessar em ler a página seguinte para saber o desfecho de cada capítulo”, diz o autor.

O coquetel de lançamento está previsto para esta quinta-feira, 16 de fevereiro, a partir das 20 horas, no salão da Associação do Servidores Municipais de Osvaldo Cruz (ASMOC).

O livro já está disponível na versão impressa e na versão digital (e-book) pelo site da Editora Viseu (www.editoraviseu.com.br) e por grandes lojas e livrarias brasileiras, como Toca dos Livros, Kobo a Saraiva, Cultura, Leitura, Americanas, Cia dos Livros, Submarino, Magazine Luiza, Amazon, SouBarato e Shoptime.

No dia do lançamento, o livro será comercializado ao preço de R$ 40.O autor

Alessandro Ferreira da Costa nasceu e reside até hoje em Osvaldo Cruz. Atualmente é professor nos ensinos Fundamental II, Médio e Técnico, com licenciaturas em Matemática (UniFAI), História (Unicesumar), Geografia (Unicesumar) e Pedagogia (Unicesumar); tecnólogo em Marketing; técnicos em Administração (Etec Amim Jundi) e Marketing (Etec Amim Jundi); aperfeiçoamentos em Educação Sexual na Escola (Faculdade Unina) e Língua Portuguesa para Migrantes e Refugiados (Unicesumar); e pós-graduações em Ambiente Escolar e Familiar (Unicesumar), Inovações no Ensino da Matemática (Unicesumar) e Ensino de História e Geografia e suas Linguagens (Unicesumar); pós-graduando em Marketing Digital (Unicesumar); e mestrando em Matemática (Profmat – Unesp).

Fora da docência, atua na imprensa como diretor administrativo do Jornal Cidade Aberta (veículo de comunicação on-line, acessado através do endereço eletrônico www.jornalcidadeaberta.com.br).

Deus Por Testemunha – Eu Me Vingarei – é sua segunda obra literária, que dá sequência ao primeiro livro, Deus Por Testemunha – Nunca Matei Ninguém (2018) – e precede o último trabalho da coletânea, Deus Por Testemunha – Nunca Mais Matarei.

Sobre a obra

“Ao permear as páginas deste livro o leitor encontrará mais que apenas uma leitura de entretenimento: encontrará uma mensagem de resiliência, de força e de que, independentemente dos dissabores, é possível enfrentar os infortúnios da vida com valentia e destemor” (Daniel Torres. Jornalista e diretor da Divisão de Comunicação da UniFAI).

“A ficção proposta seria um mero relato do cotidiano nessa terra, se não fosse a habilidade, a criatividade e a perspicácia do autor, a sua capacidade de mostrar e destacar o que realmente importa, tornando a trama tão atraente e cativante que transforma o leitor em um prisioneiro voraz” (Ana Cristina Tavares. Jornalista, advogada e mestra em Direito).