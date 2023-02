Motorista perde o controle e por pouco não cai de cima de ponte

Um motorista por pouco não caiu de cima de uma ponte no rio Tietê, no município de Sales (SP), no último domingo (12/02).

De acordo com informações da Polícia Civil, o condutor seguia pela rodovia quando, teria perdido o controle da direção e batido contra a barra de proteção da ponte. Em um vídeo gravado por populares, que passavam pelo local logo após o acidente, mostra o carro com a frente e as duas rodas penduradas.

Apesar do susto enorme, felizmente ninguém se feriu.