SALMOURÃO: Educação realiza entrega de uniformes para alunos da rede municipal

A Prefeitura Municipal de Salmourão, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura promoveu a entrega dos uniformes para os alunos matriculados na rede de ensino municipal.

De acordo com Gisele Vilela de Avance Fregolente, diretora da Emefi Stela Boer Maioli, meninos e meninas, num total de 402 alunos, sendo 212 no período da manhã e outros 190 do período da tarde receberam os uniformes.

A entrega ocorreu em duas etapas: sendo a primeira distribuição no dia 3 de fevereiro e a segunda distribuição no dia 4 de fevereiro.

A Secretaria Municipal de Educação informou que os pais e responsáveis pelos alunos foram recebidos para retirada dos novos uniformes, sendo que cada criança recebeu dois conjuntos cada uma.

De acordo com a Prefeitura, a administração municipal pretende confeccionar e distribuir ainda este ano, novos uniformes e abrigos para serem utilizados no período de inverno.