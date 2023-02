Time da Roça fica no empate com a Portuguesa na Copa Arena de Futebol de Pracinha

A equipe do Time da Roça F.C./ Pracinha não conseguiu segurar a forte marcação da lanterna da competição, a Portuguesa e ficou no empate em 2 a 2. Os gols marcados pelo Time da Roça, foram anotados por Diogo Indaiá e Nity. A partida entre as duas equipes foi realizada na terça-feira (14) pela décima primeira rodada da 1ª edição da Copa Regional Arena de Futebol Society de Pracinha.

Mais dois jogos aconteceu pela mesma rodada:

-Agropecuária F.C./ Pracinha e Caiabú F.C., ficaram no empate em 2 a 2

-Encerrando a rodada o C.A. do Morro Lucélia / Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria, asumiu a liderança ao vencer por 3 a 0 Atlético Ousadia E.C. Mariápolis/ Vidraçaria Xavier/ Vereadores Bicudo e Fernando Rombaldi/ Lucas Watanabe.

DÉCIMA SEGUNDA

A décima segunda rodada será realizada nesta quinta-feira (17) à partir das 19h30 , com três confrontos:

-No primeiro Vila Jamil F.C./ Adamantina e Atlético Ousadia F.C./ Mariápolis

-No segundo Sagres F.C. e Galácticos F.C. Lucélia/ Asfal

-E no complemento da rodada o clássico de Pracinha envolvendo as equipes do Red Bull F.C. e Time da Roça.

CLASSIFICAÇÃO

Morro – 14, Red Bull/ Pracinha – 13, Caiabú – 12, Vila Jamil – 11, Time da Roça – 9, Sagres – 7, Mariápolis – 5, Agropecuária – 5, Galácticos – 4, Portuguesa -3

ORGANIZAÇÃO

Diretoria de Esportes – Coordenação- Juninho do Esportes.

– Na foto, o comandante Wesley Biasse do Time da Roça