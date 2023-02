ARTIGO: ESTRATÉGIAS DE REGULAÇÃO EMOCIONAL INFANTIL

Controlar os impulsos ou lidar com a mágoa é tão importante para a prevenção da violência quanto para o controle da raiva. (Daniel Goleman)

Existem crianças que tem dificuldades para lidar com suas emoções. Por isso devemos aplicar estratégias de regulação emocional nas crianças sem julgar. As estratégias que favorecem a regulação emocional devem ser aplicadas desde cedo.

A regulação emocional ajuda a criança e o adulto a controlar e lidar com as suas reações emocionais.

Quando as crianças desenvolvem essas habilidades são capazes de lidar mais facilmente com os impactos emocionais e os desafios da vida.

A autorregulação emocional está relacionada com a inteligência emocional. Quando desenvolvida ajuda administrar as emoções e os comportamentos quando situações complicadas aparecem.





Existem estratégias que podem ser usadas com o seu filho e ajudam a promover habilidades necessárias para sua regulação emocional. A primeira coisa que pode ser feita é conhecer e nomear as emoções principalmente as emoções primárias como alegria, tristeza, raiva, medo e o nojo.

Quando as crianças sabem expressar o que estão sentindo em determinado momento elas conseguem lidar melhor com os sentimentos. Os responsáveis pelas crianças também devem identificar suas emoções para oferecer ajuda e orientação para as crianças quando elas precisarem.

Os pais devem ouvir seus filhos dar atenção e fazer uma escuta ativa quando eles falam como se sentem, o que aconteceu e quais são seus medos. Converse com ele e ajudá-lo a solucionar o problema de forma que a própria criança ache uma solução.

As crianças precisam entender que quando as emoções aparecem é preciso dar uma pausa respirar e depois continuar. Podemos dizer calma, respira e depois continuaremos a nossa conversa. Isso pode ser aplicado no dia a dia. Esse método pode evitar que a criança desenvolva comportamento impulsivo, birras e outros comportamentos inadequados. Lembre-se que a regulação emocional é um processo que pode levar tempo e prática para se desenvolver.

Cidinha Pascoaloto-Psicóloga -CRP 06/158174

: +55(18) 99725-6418