Educação abre 53 vagas para agente escolar na região da Diretoria de Ensino de Adamantina

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai contratar 53 agentes de organização escolar (AOEs) pela Diretoria de Ensino da região de Adamantina, com processo seletivo simplificado, conforme uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Em todo o estado, serão 7.771 vagas.

O salário inicial é de R$ 1.320,00 e a carga horária é de 40 horas semanais. O trabalho dos agentes de organização escolar (AOE) é fundamental para o andamento das atividades do cotidiano escolar.

Entre as responsabilidades da função do AOE está o controle da movimentação dos estudantes nas dependências da escola, auxiliar na manutenção da disciplina geral e contribuir com a gestão escolar na organização de atividades.





Os editais do processo seletivo serão publicados nos próximos dias e serão responsáveis pela formulação e aplicação das provas, publicação do gabarito, período de recurso, resultado do recurso e classificação final.

Os candidatos aprovados de processos seletivos anteriores (válidos) serão convocados antes dos novos aprovados. Em função da essencialidade do serviço, o início do exercício das funções será imediato: um dia após a sessão de escolha de vaga.

A Diretoria de Ensino – Região de Adamantina tem jurisdição em 22 municípios: Adamantina, Dracena, Flora Rica, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Irapuru, Junqueirópolis, Lucélia, Mariápolis, Monte Castelo, Nova Guataporanga, Osvaldo Cruz, Ouro Verde, Pacaembu, Panorama, Paulicéia, Pracinha, Sagres, Salmourão, Santa Mercedes, São João do D’Alho e Tupi Paulista.