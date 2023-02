FLÓRIDA: Santa Casa tem novo provedor e lança campanha “Pix Solidário”

A Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista tem novo provedor desde o dia 1º de fevereiro. Assumiu o cargo o ex-secretário municipal de Saúde Aguinaldo Adelino Carvalho em substituição a José Arlindo Rafael que exerceu a função durante muitos anos e pediu para sair.

O novo provedor foi eleito pelos membros da irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista no mês de janeiro.

Aguinaldo esteve na redação do jornal e site Folha Regional, e falou que tem diversos planos para a Santa Casa com o apoio da comunidade, visando arrecadar recursos para a manutenção do hospital que atende toda a população floridense.

Esta semana foi lançada a primeira campanha para arrecadar recursos para a Santa Casa. É a campanha “Pix Solidário”.

Segundo o provedor Aguinaldo Carvalho, “no mês de dezembro de 2022 as despesas da Santa Casa foram R$ 271.206,86 e as receitas R$ 252.894,46 gerando assim um déficit de R$ 18.312,40, por isso a campanha do PIX Solidário chega em boa hora para conseguir-mos equilibrar nossas finanças”.

A Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista, é uma instituição filantrópica (sem fins lucrativos) que desempenha atividades de atendimento em urgência/emergência e interna-ções nas clínicas médicas, cirúrgicas, obstétricas/pediátricas e ambulatório. Também faz atividades complementares de diagnóstico e tratamento (fisioterapia, radiologia, patologia clínica e ultrassonografia). Realiza ações voltadas ao atendimento SUS visando a cura e melhoria da qualidade de vida da população mantendo atendimento de 24 horas.

O hospital é cadastrado com 47 leitos (sendo 30 destinados ao SUS), mantendo serviços de RX, maternidade, berçário, pediatria, clínica médica, atendimento de urgência/emergência e atendimentos ambulatoriais.