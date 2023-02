IRAPURU: Vereadora reivindica ar condicionado nas salas de aula da escola Prof. José Edson Moysés

A vereadora Rosa Cicero na última sessão da Câmara Municipal apresentou indicação solicitando ao prefeito municipal, para que junto ao Governo do Estado de São Paulo viabilize um convênio entre o município de Irapuru com a Secretaria de Estado da Educação e Fundo de Desenvolvimento para a Educação (FDE), visando a liberação de recursos financeiros para equipar a escola Prof. José Edson Moysés com aparelhos de ar condicionado.

Ressaltou a vereadora que muitas mães de alunos da Escola Estadual Prof. José Edson Moysés vêm relatando que seus filhos estão sofrendo muito com o calor, devido à precariedade dos ventiladores das salas de aula, sendo que em muitas salas os ventiladores não estão funcionando.

Ainda de acordo com a vereadora, a escola é de tempo integral, sendo que os alunos e professores permanecem por 9h00 na escola.

Finalizando, a vereadora afirmou que para os alunos conseguirem assimilar o conteúdo oferecido pelo corpo docente da escola, é de fundamental importância que o ambiente da sala de aula tenha as condições mínimas de conforto, por isso a necessidade de ar condicionado nas salas de aula.