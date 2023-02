Três são presos pela Força Tática com quase 80 sachês de cocaína em Flórida Paulista

Mais um caderno com a “contabilidade do tráfico” foi parar nas mãos da polícia



Uma mulher de 19 anos de idade e dois homens de 23 e 26 anos de idade foram presos na noite desta quinta-feira (16), em Flórida Paulista pelo crime de tráfico de entorpecentes.

A reportagem do jornal e site Folha Regional acompanhou a ocorrência e apurou junto ao boletim que diante de várias denúncias de tráfico recebidas pela Força Tática, inclusive com dados trazidos pela equipe de radiopatrulhamento da Polícia Militar de Flórida Paulista, as equipes se deslocaram até o Conjunto Habitacional Morada do Sol e em uma residência, após montar campana e verificar a presença de uma moto que chegou ao local com o intuito de comprar droga, confirmaram as informações, apreendendo inicialmente dois sachês de cocaína que estavam em poder de um indivíduo que realizava a venda na residência.

Durante a abordagem, outro envolvido que estava no local, tentou arremessar 76 sachês de cocaína próximo ao muro, droga que estava pronta para ser comercializada.



Também foram apreendidos um caderno com anotações que seriam uma espécie de “contabilidade do tráfico”, uma balança de precisão utilizada no preparo de entorpecentes que estava no quarto da residência e um celular.

Todos foram encaminhados para o Plantão Permanente de Polícia Civil de Adamantina onde a ocorrência foi apresentada e a delegada de polícia, Dra. Patrícia Tranche Vasquez manteve a detenção dos envolvidos permanecendo os mesmos à disposição da Justiça.

Uma menor, com 14 anos de idade, que também estava no interior da residência durante a ocorrência, foi encaminhada para o plantão policial.

Os dois homens deverão ser encaminhados para a Cadeia Pública de Adamantina, já a mulher, para a Cadeia Feminina de Dracena onde aguardam a audiência de custódia que vai determinar se ficarão presos ou se serão colocados para responder pelo crime em liberdade.