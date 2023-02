UniFAI investe na ferramenta UpToDate para impulsionar Medicina Baseada em Evidências

Com o objetivo de ampliar o acesso a informações confiáveis e atualizadas e impulsionar a Medicina Baseada em Evidências (MBE) entre os estudantes de saúde, o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) investiu no UpToDate®, tecnologia de suporte à decisão clínica baseada em evidências da Wolters Kluwer. Ao todo, cerca de 1,5 mil estudantes dos cursos de Medicina, Odontologia, Farmácia, Biomedicina e Fisioterapia foram beneficiados com a iniciativa, sendo 600 deles da faculdade de Medicina.

A Instituição conta com 54 anos de história e mais de 3 mil alunos entre os 32 cursos de graduação e dez de pós-graduação. Embora o Centro Universitário abranja as três áreas de conhecimento, incluindo Humanas e Exatas, mais de 50% dos cursos são destinados à Saúde e Biológicas. Com duas turmas já formadas, o curso de Medicina completou, em 2022, oito anos desde sua criação.

De acordo com a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini, o principal propósito da instituição, com a contratação do UpToDate, era ampliar o acesso a informações confiáveis, especialmente com relação aos artigos científicos, a partir de plataformas que auxiliassem os estudantes da universidade.

Segundo Márcia, a escolha pelo UpToDate se deu por meio de um comparativo com outras ferramentas do mercado. “Realizamos uma reunião com a representante bibliotecária e fizemos entrevistas com diversas empresas que apresentavam este modelo de plataforma. A indicação do UpToDate aconteceu pela minha filha, que já utilizava a ferramenta na residência de medicina. A partir disto, percebi que a solução supriria todos os objetivos relacionados à pesquisa e nos daria, ainda, o suporte necessário para impulsionar a Medicina Baseada em Evidências entre os estudantes da instituição”, explica Márcia.

“Esse é mais um passo rumo ao aperfeiçoamento do trabalho de excelência desenvolvido pela UniFAI enquanto Instituição de Ensino Superior. Isso reflete diretamente na qualidade do aprendizado do aluno de nossa Instituição e, consequentemente, na qualificação profissional que ele terá no mercado”, conclui o reitor da UniFAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.

Principais vantagens da implementação do UpToDate

Uma das vantagens elencadas com relação ao UpToDate é a possibilidade de integração com o Portal do Aluno, o que garante ao estudante acesso fácil e rápido às informações mais atualizadas em todos os momentos. “Nós temos um ambiente virtual próprio e foi possível integrar a plataforma a este ambiente. Então, o estudante consegue acessar o UpToDate diretamente do Portal do Aluno, em qualquer lugar. Logo nos primeiros meses de uso, os alunos se adaptaram muito fácil à plataforma”, acrescenta.

A adesão ao UpToDate transformou também a rotina de ensino no momento de correlação clínica no curso de medicina, segundo Márcia. “Mesmo que a aula seja expositiva, sempre trago diferentes casos clínicos para serem discutido. Com o UpToDate as aulas ficaram ainda mais ricas. Além disso, não é possível passar o aluno direto para a prática sem o conhecimento teórico, da mesma forma que não adianta o fundamento teórico sem a apresentação prática. Neste sentido, a utilização da solução enriqueceu esta correlação entre prática e teoria”, afirma.

Ampliando acesso ao UpToDate

De acordo com a Márcia, o principal objetivo da instituição agora é ampliar os acessos à ferramenta para garantir maior assertividade nas tomadas de decisão. “Nosso maior desafio atualmente é engajar os médicos com relação à utilização. Desta forma, nossa meta, que já vem sendo atingida, é ampliar os acessos à plataforma, a fim de contribuir para melhores decisões. Certamente, após conhecerem a ferramenta, os profissionais não devem parar de utilizá-la. O que falta é o start”, comenta.

Além do UpToDate, a instituição também investiu no Ovid Discovery®, tecnologia de busca mais avançada do mundo, desenvolvida especialmente para o setor de saúde, biomedicina e farmácia, oferecida, também, pela Wolters Kluwer. Para Márcia, a integração de bases de dados é um dos principais benefícios da plataforma. “A Ovid é uma plataforma de busca de artigos científicos, voltada, principalmente, a pesquisas bibliográficas. O grande diferencial da ferramenta é a centralização de diversas bases de dados em um só local, garantindo maior facilidade ao estudante nas buscas por informações confiáveis e atualizadas”, finaliza.

Sobre a Wolters Kluwer

