UniFAI tem vagas abertas de 3º processo seletivo simplificado para ingresso nos cursos de graduação

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) tem inscrições gratuitas até 2 de março com vagas remanescentes do edital 017/2022 para ingresso nos cursos de graduação. A oportunidade segue on-line pelo site da instituição ou presencialmente na secretaria do Câmpus I (Rua Nove de Julho, 730), das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Conforme o edital 003/2023, a seleção ocorrerá por meio de análise do histórico escolar do Ensino Médio ou pelos resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e será destinada ao primeiro semestre deste ano.

O resultado será divulgado no site da UniFAI em 23 de fevereiro, caso a inscrição tenha ocorrido até dia 22. Se o período de inscrições ocorrer de 24 de fevereiro a 2 de março, o resultado estará disponível dia 3.

As matrículas dos candidatos classificados e convocados serão realizadas entre os dias 13 de fevereiro e 7 de março, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na secretaria do Câmpus I ou pelo site unifai.com.br/matricula.

Cursos

Vinte cursos têm vagas abertas: Administração, Agronomia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, História, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia e Psicologia.

Documentos para matrícula

No ato da matrícula o/a candidato/a deverá apresentar uma via do certificado de conclusão do Ensino Médio; histórico escolar do Ensino Médio; cédula de identidade; certidão de nascimento e/ou casamento; CPF; e uma foto 3 x 4 recente.

Serão destinadas 5% das vagas de cada graduação a pessoas com deficiência, comprovada por meio de laudo médico. Metade das vagas de cada curso será disponibilizada para a seleção por histórico escolar e 50% para a seleção pelos resultados individuais no ENEM.

Mais informações estão disponíveis no edital nº 003/2023.