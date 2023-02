Agronomia da UniFAI promove oficina sobre avaliação de processos erosivos a estudantes

Dando início às atividades de extensão de 2023, a coordenação do curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), com apoio da Associação Atlética Acadêmica de Agronomia (AAAAU), programou uma oficina com o tema “Avaliação de Processos Erosivos”, coordenada pelo Dr. Afonso Peche Filho, pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas (IAC).

O evento ocorreu nos dias 9 e 10 de fevereiro na Área Experimental de Fitotecnia da UniFAI, no Câmpus II, com a participação de professores e estudantes do curso de Agronomia. Também houve a participação dos alunos da ETEC Eng. Herval Bellusci de Adamantina.

Inicialmente, constou de uma visita “aula” no local da voçoroca do Câmpus II da UniFAI e, na sequência, uma oficina sobre a “Avaliação de Processos Erosivos” para dialogar a respeito de técnicas de caracterização da vulnerabilidade ambiental do local, bem como das variáveis relacionadas com a proposta de projeto para recuperação do impacto ambiental localizado.

A oficina foi iniciada pelo docente do curso de Agronomia da UniFAI, Prof. Dr. José Aparecido dos Santos, responsável pelas disciplinas de Geologia e Mineralogia e Manejo e Conservação do Solo e Água. O professor fez uma retrospectiva histórica do processo erosivo, citando as causas e consequências, assim como explanou sobre o projeto didático-pedagógico de recuperação da área elaborado com seus alunos.

Em seguida, fez uso da palavra o Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira, da disciplina de Solos do curso de Agronomia, que explicou sobre a formação do solo local e suas implicações com a dinâmica dos processos erosivos. O professor destacou a contribuição do evento como instrumento didático na busca de soluções semelhantes. Participaram da oficina, os docentes Dr. José Carlos Cavichioli, coordenador do curso e organizador do evento, Dr. Denílson Burkert e Dra. Eliana Cristina Generoso Konrad.

Na terceira etapa da oficina, Afonso Peche explanou sobre a importância de uma avaliação criteriosa na recuperação de um processo erosivo. O pesquisador apresentou uma proposta metodológica para a “leitura técnica do cenário erosivo”, destacando a dimensão hidrológica envolvida. A representação esquemática do “cenário erosivo” permitiu organizar um “Inventário das Necessidades Conservacionistas” indicando as medidas fundamentais para recuperação da área. Segundo o pesquisador, o “inventário de necessidades” é o principal instrumento para nortear a elaboração de uma proposta de intervenção técnica no local.

Na sequência, Afonso coordenou uma atividade prática envolvendo alunos e professores no sentido de esquematizar e compartimentar a área de influência do processo erosivo destacando em cada compartimento as “obras” necessárias para restaurar as funcionalidades hidrológicas de interceptar a chuva, infiltrar, armazenar, conduzir e dissipar todo volume de água direcionada para o local.

Finalizando a oficina, os participantes decidiram elaborar uma proposta de intervenção técnica do local e, posteriormente, enviar ao reitor da UniFAI para avaliação.

De acordo com o coordenador do curso, engenheiro agrônomo José Carlos Cavichioli, este evento foi de fundamental importância para a troca de informações entre professores, estudantes e o pesquisador, que possui um vasto conhecimento na área e que se propôs a auxiliar na elaboração de uma proposta de recuperação para o local.