Caiabú F.C. vence e assume liderança da Copa Arena de Futebol Society de Pracinha

Com os gols marcados por Garrincha (3) e Danilo Avatar (2), o time do Caiabú F C., venceu por 5 a 3 o Galácticos F.C. Lucélia/ Asfal na 1° Copa Arena Regional de Futebol Society de Pracinha.

Com o resultado positivo o time do treinado Kasquinha assumiu a liderança da competição somando 15 pontos ganhos.

A décima segunda rodada realizada na quinta-feira (16) apresentou os seguintes resultados:

-O Atlético Ousadia / Mariápolis/ Vidraçaria Xavier/ Vereadores Bicudo e Fernando Rombaldi/ Lucas Watanabe venceu com o gol do estreiante Giacomo o Vila Jamil F.C.

-Encerrando os duelos no clássico praciense Red Bull F.C. e Time da Roça F.C. ficaram no empate em 2 a 2.

CLASSIFICAÇÃO

Caiabú – 15,Morro – 14, Red Bull/ Pracinha – 14, Vila Jamil – 11, Time da Roça – 10, Atlético Ousadia – 8, Sagres – 7, Agropecuária – 5, Galácticos – 4, Portuguesa – 3

ORGANIZAÇÃO

Diretoria de Esportes – Coordenação- Juninho do Esportes.

– Na foto, o competente Kasquinha que é o treinador do Caiabú F.C.