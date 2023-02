Carro de luxo roubado do cantor Péricles é achado desmontado

O carro de luxo do cantor Péricles roubado por criminosos armados na frente da esposa e filha do cantor na noite de quinta-feira (16), em Santo André, na Grande São Paulo, foi encontrado desmontado e praticamente sem peças, na Zona Leste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (17).

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia apontou que o veículo estava na Rua Arroio Rela, no bairro São Lucas, por volta de 9h30 desta sexta. O roubo aconteceu por volta das 20h30 de quinta.

Os PMs foram até o local e confirmaram que se tratava do carro de Péricles, um Land Rover Discovery Cinza.

A área foi preservada para perícia. Ninguém foi preso até a última atualização da reportagem. O caso vai ser apresentado no 70º DP.

Abordagem gravada

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento que um dos assaltantes aponta a arma para o sambista de 52 anos e rouba seu Land Rover Discovery cinza, ano 2022.

Péricles saía de uma casa com a esposa Lidiane e a filha Maria Helena, segundo a nota.

Apesar do susto, nem Péricles ou a família foram agredidos ou se feriram durante o assalto.

“Agradecemos a preocupação e as manifestações de carinho enviadas ao cantor e sua família”, informa outro trecho do comunicado da empresa Farias Produções.

O roubo da Land Rover foi confirmado de manhã pela assessoria de imprensa do artista. Procurada, ela informou, no entanto, que Péricles não iria comentar o assunto.

Investigação

A Polícia Civil tentar identificar e prender os criminosos, que fugiram com automóvel. O veículo é avaliado em aproximadamente R$ 300 mil.

O caso foi registrado como roubo a veículo no 2º Distrito Policial (DP), em Santo André. Além do automóvel, os bandidos levaram também cartões bancários, documentos, e uma mochila com roupas das filhas de Péricles.

Os vídeos foram divulgados inicialmente pela página Viva ABC, na internet. O crime aconteceu por volta das 20h30, na Vila Camilópolis.

Vídeo mostra homem com capuz

Nas imagens é possível ver o momento que um homem usando um capuz se aproxima de Péricles, da sua esposa e da filha do casal, apontando uma arma em direção ao cantor.

Em seguida, o assaltante entra na Land Rover e sai com o carro. Logo depois, um Fiat Uno branco, onde está outro criminoso armado, dá cobertura para o comparsa. E os dois veículos fogem.

O músico é uma das referências nacionais do pagode, tendo integrado o Exaltasamba, grupo que surgiu em 1982 em São Bernardo do Campo, cidade da região metropolitana.