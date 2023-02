FLÓRIDA: Iniciadas obras de instalação da usina fotovoltaica

Foram iniciadas as obras de instalação da primeira usina fotovoltaica em Flórida Paulista.

O projeto inédito na Cidade Amizade conta com investidores de Flórida Paulista e do exterior e já está sendo executado em uma área conhecida como “Anze”, localizada logo após o Residencial Hosoume, em terras da família Segura, do saudoso “Donato Segura”, que dará nome à unidade.

A realização é uma parceria entre a “Viva Bem”, “Liberdade Energética” e o floridense Cássio Segura, ex-presidente internacional do Banco do Brasil.

A capacidade instalada é de 6,25 megawatts, dos quais, 5 megawatts serão injetados na rede da Elektro com linha de transmissão que levará a energia gerada até a subestação ISA CTEEP, localizada às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), próximo ao Frigorífico Alimenta.

As obras de terraplanagem e de engenharia estão a todo vapor e em poucas semanas serão divulgados mais detalhes do projeto.