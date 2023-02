Idoso de 90 anos é preso em flagrante por violência doméstica e, na casa, Polícia Civil apreende revólver sem documentação

A equipe de dirigiu até a residência e realizou a detenção do homem. No quarto do casal, ainda foram encontradas uma faca, 14 munições de calibre .32 intactas e uma cápsula deflagrada do mesmo calibre, que estavam sob uma cômoda. Já o revólver calibre .32, municiado com quatro cartuchos intactos, foi localizado debaixo de uma mala de madeira. Os objetos foram apreendidos.

Conforme a Polícia Civil, o armamento que o idoso mantinha em posse não tinha documentação legal exigida por lei e, por isso, responderá pelo artigo 12 da lei 10.826/03, do Estatuto do Desarmamento.

O suspeito foi preso em flagrante por violência doméstica, porte de arma e posse irregular de arma de fogo de uso permito, sendo arbitrada a fiança no valor de dois salários mínimos, porém não recolhida.