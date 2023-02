LUCÉLIA: Descidas de rafting serão realizadas em março

Os organizadores das descidas de rafting que seriam realizadas no período de 5 a 7 de fevereiro adiaram o evento devido as fortes chuvas que vêm atingindo o município de Lucélia e toda a região.

Desta forma o encontro foi reagendado para os dias 11, 12 e 13 de março, no rio Feio em Lucélia.

Com incentivo ao Turismo de Aventura, a Prefeitura de Lucélia por meio da Diretoria de Turismo e Comtur com execução pela empresa Ecobrotas realizará descidas de rafting nas corredeiras do Parque Natural Municipal Salto Botelho.

São parceiros do evento a fazenda Bandeirante e Kaiak Kaingang Clube de Lucélia.

Para mais informações basta ligar para (18) 99119-8577 Fernando e/ou (14) 98163-3137 Júnior (Bambu).

O evento promete atrair pessoas de toda a região e de outras regiões do Estado.