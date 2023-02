ORGANIZAÇÃO FLÓRIDA: contabilidade de sua empresa tratada com seriedade

Há quase 50 anos, a Organização Flórida de Contabilidade, Orfloco, trata da contabilidade das empresas de Flórida Paulista e região com seriedade.

Este fator, fez com que a empresa mesmo enfrentando os desafios da modernização, manti-vesse a confiança dos clientes aos quais presta serviços e que atuam nos mais diversos ramos.

Os anos trouxeram a evolução da empresa no mercado floridense e junto com ela o comando jovem, porém, muito experiente do contador Murilo Ricardo que anteriormente no comando da MR Contabilidade, enxergou na fusão das empresas uma oportunidade de unificar o atendimento e a prestação de serviços com o intuito de garantir ainda mais tranquilidade para aqueles que confiam na marca Orfloco.

Seus profissionais estão sempre empenhados em desenvolver os trabalhos de forma ágil e dentro dos padrões da empresa.

Se vai iniciar um negócio ou pretende cuidar melhor da contabilidade e outros documentos de sua empresa, fale com a Organização Flórida de Contabilidade.

Na avenida José Fróio, 127 – telefones: (18) 3581-1089 e (18) 99607-7250.