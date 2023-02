Pagamento com pontos representa 36% do valor das compras no marketplace do Sicredi

Plataforma complementa o portfólio da instituição financeira cooperativa, ampliando a presença no ciclo de vida dos seus associados

O Shopping do Sicredi, marketplace da instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, passou a possibilitar o uso de pontos do programa de recompensas de seus cartões de crédito para compras na plataforma. A modalidade pode ser utilizada para pagamento do valor total de um produto ou com complemento de outro meio de pagamento, como pix ou cartão de crédito. Em menos de dois meses o uso dos pontos representa 36% do valor transacionado na plataforma, que pode ser acessada por todos os associados da instituição.

Considerando os meios de pagamento disponibilizados pelo Shopping do Sicredi, os pontos foram utilizados em 31% das compras realizadas no período. Atualmente, são cerca de 1.3 milhão de cartões de crédito participantes do programa de recompensas da instituição, reforçando a importância deste meio de pagamento para compras online.

“Nossa estratégia passa por ampliar a presença no ciclo de vida e consumo dos associados, em um ambiente integrado aos nossos canais digitais. A possibilidade do uso de pontos dos nossos cartões para todos os associados é mais um passo neste sentido”, explica Leonardo Menezes, superintendente de Marketplace e Parcerias do Sicredi.

O marketplace está disponível em shopping.sicredi.com.br, pelo internet banking, ou pelo menu dos aplicativos da instituição, Sicredi e Sicredi X. Com um catálogo de produtos (de eletrodomésticos a itens de decoração, brinquedos, livros e produtos de pet shop) por meio de vendedores e parceiros selecionados pela instituição. Além do uso dos pontos nas compras, os associados do Sicredi podem resgatar cashback em fatura na plataforma, ou seja, fazer a troca dos pontos para abater o valor total da fatura.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

