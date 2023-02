Parapuã folia começa hoje com mega estrutura coberta, parque gratuito e shows

Começa hoje, sexta-feira, dia 17, e segue até a próxima terça-feira (21) o Parapuã Folia 2023. O evento se consagra como o maior da microrregião este ano, e contará com estrutura 100% coberta protegendo os foliões de possíveis chuvas, além de área vip em prol ao hospital do município, praça de alimentação, arquibancada e parque de diversões totalmente gratuito.

A Banda Brasil 2000, considerada uma das melhores e maiores do Sul do País, estará animando os 05 dias de festa. Outra atração confirmada é o DJ Polga, que trará ao público hits do famoso eletro funk.

Blocos carnavalescos serão premiados durante o transcorrer do evento. O mais animado e o maior serão avaliados e receberão troféus.

Área vip Solidária:

A área vip será o único setor pago do evento com a renda revertida 100% para a Santa Casa de Misericórdia.

O local será montado em piso superior com bares exclusivos, bistrôs e banheiros equipados.

Confira a programação: