SALMOURÃO: Município comemora aniversário de 64 anos

A Prefeitura Municipal de Salmourão divulgou o calendário com os shows que serão realizados para comemorar o aniversário de 64 anos do município.

O aniversário da cidade acontece neste sábado, dia 18 de fevereiro.

Estão confirmadas as seguintes atrações:

SEXTA-FEIRA (17/02) – Show com as Pratas da Casa

Neste dia, artistas de Salmourão realizam apresentação musical animando o público presente, mostrando seu potencial e atendendo também às exigências da Lei Municipal Pratas da Casa, que dá prioridade aos artistas locais em apresentações artísticas realizadas no município.

SÁBADO (18/02) – Show com a dupla Léo & Júnior + DJ Faísca

No sábado, a população poderá apreciar a apresentação do DJ Faísca, e em seguida curtir as modas da dupla Léo & Júnior, que incluem sucessos como “Ô Lá em Casa” e “Tantão Assim”.

De acordo com a Prefeitura os eventos serão realizados na Praça da Bandeira, sendo livre o acesso, com todas as apresentações gratuitas.