UniFAI abre inscrições de Bolsas de Monitoria para alunos de vários cursos

Seguem abertas até a próxima quarta-feira, 22, as inscrições para o processo seletivo de preenchimento de 27 Bolsas de Monitoria, no valor de R$ 200 cada, concedido através de desconto nas mensalidades ou semestralidades devidas, a alunos dos cursos de vários graduação do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI).

As vagas estão disponíveis para alunos dos cursos de Administração, Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) e Tecnologia em Estética e Cosmética.

De acordo com o Edital nº 06/2023, também haverá a possibilidade de realizar monitoria voluntária, sem limite de vagas, caso haja demanda.

As inscrições deverão ser realizadas on-line por meio do preenchimento do Formulário Google disponível no link bit.ly/editalmonitoria23 (é preciso estar logado no e-mail @fai.com.br), até o dia 22 de fevereiro.

O resultado da seleção, com a classificação dos candidatos, será publicado no Portal da UniFAI até o dia 1º de março.

A monitoria

A monitoria terá validade de um semestre, podendo ser prorrogada quando se tratar de disciplinas que possuem continuidade no semestre seguinte e havendo interesse do docente.

Entre outras atividades, o bolsista deverá auxiliar o professor nas atividades de orientação aos alunos nas aulas teórico/práticas e trabalhos acadêmicos, além de conduzir de grupos de estudo e colaborar com o professor em atividades de pesquisa e extensão, cumprindo o total de 4 horas semanais durante o semestre, inclusive em período de provas.

Para mais informações, acesse o Edital, disponível no Portal da UniFAI.